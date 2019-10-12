Токио, , 07:53 — REGNUM Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио. Об этом 12 октября сообщило японское общественное телевидение.

На одной из дорог города Итихара в перевёрнутом мини-грузовике был обнаружен мужчина без признаков жизни. Как установила местная полиция, автомобиль был перевёрнут, предположительно, сильными порывами шквалистого ветра.

40-летний мужчина, находившийся в автомобиле, скончался от полученных травм. Полиция Японии расследует инцидент, рассматривая в качестве главной причины гибели мужчины шквалистый ветер. В городе незадолго до этого был зафиксирован смерч.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых пострадавших в результате удара тайфуна «Хагибис» в Японии. Сильным ветром был разрушен дом в префектуре Тиба, из-за обрушения здания пострадали как минимум четыре человека.

Кроме того, в префектурах Токио, Вакаяма, Гумма и Сидзуока власти издали распоряжение о немедленной эвакуации людей. Ожидается, что эвакуация затронет около 1,8 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна