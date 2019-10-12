Саратов, , 07:44 — REGNUM Мать подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаила Т. рассказала журналистам о своем сыне. Об этом сообщает телеканал RT.

Напомним, что в Саратове было совершено резонансное убийство девятилетней девочки. Рецидивист Михаил Т. убил ребенка в оборудованном им чьем-то гараже. Убийство вызвало широкий общественный резонанс — жители Саратова чуть не растерзали подозреваемого, после того, как он был задержан. Ряд политиков высказался о возвращении смертной казни для убийц детей и педофилов.

Известно, что на квартире, где проживает мать подозреваемого прошли обыски. Сама она сообщила журналистам, что правоохранители ничего не нашли в квартире.

«Да ничего не нашли. Чего здесь найти-то можно?» — сказала она.

Также она рассказала, что видела сына пару дней назад, а о настоящем местонахождении сына ей ничего не известно. Кроме того, она уверена, что её сын ни в чем не виноват.

«Он замечательный, добрый, умный работящий», — сказала женщина.

При этом её соседи по дому рассказали журналистам, что неоднократно обращались к участковому с самыми разными жалобами в её адрес. Одна из жительниц многоквартирного дома, в котором проживает мать подозреваемого, сказала, что у женщины диагноз — шизофрения.