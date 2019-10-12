Хабаровск, , 07:02 — REGNUM Катер утонул в реке Горин в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что в районе затопления катера ведутся поисковые мероприятия. Спасатели уже обнаружили тело погибшего мужчины. Предположительно, на борту затонувшего судна находились еще два человека. В настоящее время они числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Шумихинском районе Курганской области погибли двое юношей 18 и 15 лет. По предварительной версии, они отправились на лодке расставлять сети для лова рыбы в озере Большое Тетерье и пропали. Спасатели обнаружили их тела после трех дней поисков.

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