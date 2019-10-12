Токио, , 06:28 — REGNUM Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.

Тайфун Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Сообщается, что местные власти издали распоряжение немедленно эвакуировать людей в префектурах Токио, Вакаяма, Гумма и Сидзуока. Телеканал отмечает, что такое распоряжение выпускается только в тех случаях, когда катастрофа является неизбежной. Отмечается, что эвакуация затронет около 1,8 миллионов человек в семи префектурах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступили первые данные о пострадавших из-за тайфуна «Хагибис». Сообщалось, что из-за сильного ветра был разрушен частный дом в префектуре Тиба. В результате обрушения здания пострадали четыре человека.

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