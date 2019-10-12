Сыктывкар, , 06:03 — REGNUM Правоохранителям города Сосногорска Республики Коми удалось задержать вора-рецидивиста укравшего из магазина 11 тортов. Правоохранителям удалось вернуть восемь кондитерских изделий, сообщает 11 сентября портал «Коми Онлайн».

Как стало известно, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, проник в подсобное помещение магазина «Пяторочка», откуда и вынес 11 коробок с тортами. По пути домой злоумышленник поделился одним из тортов с собакой, а еще два съел дома сам.

На утро полицейские в буквальном смысле вышли на след похитителя: торты 29-летний житель поселка вез домой на санках. Вину подозреваемый признал в полном объеме и добровольно вернул оставшиеся восемь тортов.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело, поскольку, как выяснилось, кондитерская продукция была простроченной и материальной ценности не представляла. Мужчине предстоит выплатить 1150 рублей за восстановление целостности подсобного помещения.