Токио, , 05:27 — REGNUM В Японии были зафиксированы первые пострадавшие в результате приближения тайфуна «Хагибис», передает японское общественное телевидение.

Сообщается, что из-за сильного ветра был разрушен частный дом в префектуре Тиба. В результате разрушения здания пострадали четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за тайфуна в префектуре Тиба произошли массовые отключения электроэнергии. Также 12 октября начались перебои и остановки в железнодорожном и авиасообщении. Отмечается, что тайфун «Хагибис» является одним из мощнейших за последние 60 лет.

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