Благовещенск, , 04:21 — REGNUM На границе с Китаем в Благовещенске задержан контрабандист, перевозивший лапы медведей и рога оленей, сообщает 12 октября «Амур.инфо» со ссылкой на управление ФСБ России по Амурской области.

Как стало известно, 34-летний задержанный пытался перевести через границу 117 медвежьих лап и 208 оленьих рогов. Как удалось выяснить оперативникам, части тел животных были ввезены на территорию Амурской области из других субъектов РФ. Биологические материалы будут переданы на экспертизу в центр «Амурский тигр».

По окончании расследования в отношении подозреваемого в контрабанде будет принято процессуальное решение.