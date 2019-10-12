Мехико, , 01:15 — REGNUM В результате аварии на железнодорожном переезде города Сан-Хуан-дель-Рио в мексиканском штате Керетаро погибли по меньшей мере 9 человек, сообщает 11 октября мексиканское издание Regeneracion.

Авария произошла в момент, когда водитель автобуса пытался проехать железнодорожный переезд. В результате столкновения погибли девять и ранены восемь человек.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынимали тела погибших и раненых из искореженного автобуса с помощью специальных технических средств.

Сообщается, что водитель автобуса выжил. В настоящий момент он находится в больнице, ему присвоен статус подозреваемого.

Ведется следствие.