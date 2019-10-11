Москва, , 23:25 — REGNUM Акробат Владимир Горев получил травму во время выступления в цирке Никулина на Цветном бульваре в Москве. Об этом журналистам сообщила администрация учреждения.

ЧП произошло около 19:45 мск во время исполнения акробатического номера. По предварительным данным, артист выступал на встречных качелях вместе со своими коллегами и упал во время исполнения очередного трюка.

31-летний артист получил в результате падения открытый перелом. Он был госпитализирован в в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае с рабочим в Астрахани, произошедшем при замене кондиционера. По факту инцидента следователями было возбуждено уголовное дело.

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