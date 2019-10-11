Бохтар, Таджикистан, , 22:26 — REGNUM Один из пострадавших военнослужащих-контрактников 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, раненый жителем города Бохтар, успешно завершил лечение в госпитале и вернулся на службу. Об этом сообщает пресс-центр Центрального военного округа МО РФ.

Второй боец всё ещё находится в госпитале и продолжает лечение.

Напомним, что 21 сентября 2019 года на двух военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, находящихся в Бохтаре, было совершено нападение с применением холодного оружия одним из местных жителей.

По неподтвержденной информации, этот человек психически не здоров и состоит на учёте в областной психиатрической больнице. Однако, по сообщению источника «Sputnik Таджикистан» в прокуратуре Хатлонской области, психиатрическая экспертиза в отношении задержанного пока не проводилась.

В данный момент ведутся следственные мероприятия, по окончании которых дело будет передано в суд.

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