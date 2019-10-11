Пенза, , 22:34 — REGNUM Два человека погибли в результате наезда грузовика на пешеходов на трассе в Пензенской области. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 20:00 по местному времени на 218-м километре трассы Р-208 Тамбов — Пенза. По предварительным данным, грузовой автомобиль КамАЗ совершил наезд на группу пешеходов.

В результате ДТП погибли два человека, ещё двое получили травмы. Движение на участке трассы Р-208 временно перекрыто. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух легковых автомобилей под Екатеринбургом, в результате которого погиб один человек, семеро получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП под Екатеринбургом погиб один человек, пострадали семеро