Берлин, , 22:29 — REGNUM Мост Маршалла в центре Берлина освободила полиция от блокировавших его три дня экоактивистов движения Extinction Rebellion. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Центра информации дорожного движения германской столицы (VIZ).

Сотрудники полиции приступили к зачистке моста около 14:00 мск 11 октября, подтянув к нему дополнительные силы. Большая часть активистов покинула мост самостоятельно, по просьбе полиции, но некоторые из митингующих крепко привязали себя к мосту, и сотрудникам полиции пришлось потратить время на их освобождение. К вечеру того же дня мост был полностью деблокирован.

11 октября экоактивисты продолжили акции протеста в Берлине. Сначала они прошли маршем от Бранденбургских ворот до Потсдамской площади, затем устроили митинг с концертными номерами на пересечении Штреземаннштрассе и Кертенерштрассе.

На митинге присутствовал министр по охране окружающей среды, он поблагодарил экоактивистов за вклад в дело защиты окружающей среды, но отметил, что не согласен с радикальными требованиями митингующих.

Напомним, серия акций в Берлине началась 7 октября. Акции являлись частью первого глобального протестного выступления движения Extinction Rebellion. Экоактивисты в ряде крупных городов Европы блокировали улицы и мосты, требуя от властей уделять больше внимания проблемам защиты окружающей среды. При этом, несмотря на заявленный мирный характер акций, демонстранты создавали проблемы для прохода людей и проезда транспорта, нарушая жизнь в городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке моста Маршалла в центре Берлина несколькими сотнями экоактивистов.

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