Лос-Анджелес, США, 11 октября 2019, 21:57 — REGNUM Власти американского штата Калифорния эвакуируют не менее 100 тыс. жителей северных пригородов Лос-Анджелеса из-за лесного пожара, 11 октября передает агентство Reuters.
По распоряжению властей штата, обязательная эвакуация на севере округа Лос-Анджелес касается 23 000 домохозяйств и более 100 000 человек.
Согласно заявлению представителя пожарной службы Ральфа Терразаса, огонь распространяется «очень динамично» и жителям не стоит «ждать на месте» после объявления эвакуации.
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