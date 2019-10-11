Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Один человек был ранен после нападения на него неизвестного с ножом на Капитолийском холме в США. Об этом 11 октября сообщает издание Washington Post.

Злоумышленник напал на прохожего возле станции метро Capitol South, ближайшей к зданию Конгресса в Вашингтоне. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, станция метро оцеплена полицией.

По предварительной информации, по подозрению в нападении разыскивается девочка-подросток примерно 14-ти лет, одетая в тёмную одежду и брюки.

Более подробной информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного с ножом на людей возле здания торгового центра в британском Манчестере. Ранения получили как минимум четыре человека.

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