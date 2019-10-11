Галле, Германия, , 22:11 — REGNUM Подозреваемый в нападении на синагогу в немецком городе Галле запланировал свою атаку ещё в конце мае либо начале июня. Об этом 11 октября сообщает еженедельник Die Zeit.

По данным еженедельника, о подготовке к атаке на синагогу в Галле может свидетельствовать анализ операций, совершённых подозреваемым на его счете в банке Sparkasse.

Подозреваемый приобретал с помощью электронной системы PayPal материал для своего оружия в интернете. В мае он приобрёл комплектующие для 3-D принтера, в июне им был заключён договор на оказание услуг мобильной связи, куда был включен аппарат Samsung, тот самый, с помощью которого подозреваемый во время атаки снимал свои действия и выкладывал их в интернет.

Также сообщается, что руководство вооружённых сил ФРГ начало внутреннюю проверку, чтобы узнать, не проходил ли подозреваемый спецподготовку в рядах вооружённых сил. Выяснилось, что мужчина был призван в армию в 2011 году, служил полгода в мотопехотном батальоне и прошёл в армии трёхмесячную основную подготовку. Во время подготовки он научился обращаться с автоматической винтовкой G36 и пистолетом P8. В склонности к ультраправой идеологии замечен не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемый в атаке на синагогу в Галле стал давать признательные показания. Напомним, атака на синагогу в Галле произошла 9 октября, в результате нападения погибли два человека, были ранены ещё девять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в стрельбе в Галле дал признательные показания — СМИ