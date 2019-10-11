Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Около 100 тыс. жителей американского штата Калифорния были эвакуированы из-за природных пожаров, с которыми до сих пор не удаётся справиться, сообщает 11 октября полиция Лос-Анджелеса на своей странице в Twitter.

По информации правоохранителей, для временного размещения эвакуированных создано четыре эвакуационных центра.

Под угрозой возгорания находятся не менее 25 тыс. жилых домов.

Напомним, в ноябре 2018 года в Калифорнии из-за подобных пожаров погибли 85 человек, пострадали почти 14 тыс. домов, 528 коммерческих строений и свыше четырёх тыс. строений иного назначения.

Пожарная служба штата заявила, что причиной возгораний стали линии электропередачи, принадлежащие компании PG&E.

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