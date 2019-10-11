Новосибирск, , 20:34 — REGNUM Пожар на складе с пером и пухом ликвидирован спасателями в Новосибирске. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Информацию о возгорании на складе, расположенном на улице Богдана Хмельницкого, пожарные получили в 17:29 по местному времени. Горела крыша склада, расположенного вблизи от новосибирского завода химконцентратов, производящего ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов. В ГУ МЧС сообщили, что пожар не угрожал расположенным рядом строениям и стратегическому предприятию.

На складе хранилось около ста тонн пера и пуха для производства пуховых изделий. Легковоспламеняемые пух и перо загорелись на площади 300 кв. метров. К тушению пожара были привлечены семь единиц техники и 29 человек. На месте был организован штаб пожаротушения.

В настоящее время пожар ликвидирован, была проведена проливка склада, чтобы исключить повторное возгорание. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при ремонтных работах на крыше склада.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на Хабаровской ТЭЦ-1. В результате пожара никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске загорелась ТЭЦ