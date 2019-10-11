Химки, Московская область, , 20:21 — REGNUM Гражданка США и Израиля была приговорена Химкинским городским судом Московской области к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду гашиша. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба суда.

25-летняя женщина была задержана в начале апреля в московском аэропорту «Шереметьево», где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и находилась в транзитной зоне аэропорта, ожидая свой рейс.

На багаж женщины обратила внимание служебная собака, а при досмотре багажа сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли 9,6 грамм наркотического вещества. Позднее экспертиза подтвердила, что изъятый наркотик является гашишем. Подозреваемая была задержана и арестована.

На судебном заседании женщина признала вину в хранении наркотика, но отрицала свою вину в контрабанде. Суд признал её виновной в контрабанде наркотика и назначил обвиняемой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

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