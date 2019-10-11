Сыктывкар, , 19:29 — REGNUM Бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева, отбывающего наказание за коррупционное преступление, оштрафовали за несвоевременное погашение штрафа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСП по Республике Коми.

Штраф putevodnik

исполнительное производство о взыскании с бывшего мэра Сыктывкара уголовного штрафа за коррупционное преступление в размере 1,5 млн рублей возбуждено в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Коми.

«Так как указанная сумма не была выплачена в срок, отведенный для добровольного исполнения требований взыскателя в лице управления Пенсионного фонда в Сыктывкаре, судебный пристав-исполнитель наложила на должника штрафную санкцию: исполнительский сбор превысил 100 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Уже через неделю отец осужденного предъявил судебному приставу-исполнителю квитанцию о перечислении на депозитный счет отдела 1 млн рублей.

Всего на исполнении в УФССП России по Коми находятся пять исполнительных производств, возбужденных в отношении бывшего мэра Сыктывкара. Остаток суммы, подлежащей взысканию, — больше 25,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году суд признал Романа Зенищева виновным в получении крупной взятки и осудил на 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.