Саратов, , 19:28 — REGNUM Житель Саратова на одном из порталов гражданских инициатив организовал сбор подписей с требованием отменить мораторий на смертную казнь в России. Обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

По мнению активиста, необходимо «требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения».

Автор настаивает, что за смерть ребенка соответствующим по тяжести наказанием будет только смерть. Он призывает подписать обращение «от имени неравнодушной общественности Саратова».

До настоящего момента инициативу поддержали подписями 172 человека.

Мораторий на смертную казнь в России действует с 1996 года, с того момента, как РФ вступила в Совет Европы.

Напомним, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни. Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по поводу смертной казни и ее эффективности в качестве наказания. В частности, в ходе прямой линии в 2013 году он сказал:

«Иногда рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов», — сказал президент, отвечая на вопрос об инциденте в Белгороде, где ранее судимый мужчина расстрелял шесть человек.

Путин добавил, что ужесточение наказания не ведет к искоренению преступлений, к снижению уровня преступности.

На прямой линии в 2017 году Путин сказал, что в России смертная казнь не применяется.

«Хотя иногда, — добавил глава государства, хлопая себя по руке. — Ну вы понимаете, что я имею в виду».