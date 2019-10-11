Токио, , 19:22 — REGNUM Авиакомпании Nippon Airways и Japan Airlines отменили большинство полетов в субботу 12 октября из-за приближающегося тайфуна «Хагибис», 11 октября передает агентство Associated Press.

Об отмене большинства поездов между Осакой и Токио 12 октября, кроме нескольких ранних поездов, сообщила компания Central Japan Railway.

Тайфун «Хагибис» обрушится на Японию 12 октября. Власти проводят экстренную эвакуацию жителей прибрежных городов.

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