Камышлы, , 19:15 — REGNUM Взрыв автомобиля в сирийском городе Камышлы у границы с Турцией привёл к гибели пятерых человек, сообщает 11 октября радиостанция Sham FM.

По информации радиостанции, ещё 16 человек были ранены этим взрывом.

Стоит отметить, что причина взрыва пока не выяснена, однако известно, что город Камышлы, контролируемый курдскими отрядами, с 10 октября подвергается артиллерийскому и минометному обстрелу турецких военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» на северо-восточной границе Сирии, направленную против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

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