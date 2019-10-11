Токио, , 19:12 — REGNUM Тайфун «Хагибис», который движется к побережью Японии, принесет в Токио до 80 сантиметров осадков и шквальные ветра с порывами до 133 километров в час, 11 октября передает агентство Associated Press.

Власти Японии ожидают затопления значительных территорий. Стихийное бедствие должно начаться уже 12 октября.

В настоящий момент прибрежные города Японии проводят массовую эвакуацию жителей. Для борьбы с тайфуном развернуты 17 000 полицейских и военных.

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