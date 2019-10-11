Саратов, , 19:05 — REGNUM Детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила на своей странице в социальной сети, что семья погибшей девочки остро нуждается в материальной помощи.

«Я, как должностное лицо, не имею права собирать деньги», — отметила она. В публикации указаны реквизиты банковской карты бабушки погибшей девочки.

Омбудсмен обратилась к подписчикам с просьбой распространить эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни. Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.