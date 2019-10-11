Сухум, , 18:50 — REGNUM Сотрудники МЧС Абхазии в течение суток едут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства республики.

Река Кодор, Абхазия

Как отметили в МЧС, туриста смыло водой при форсировании реки в районе села Джампал Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались помочь ему, однако не смогли справиться с сильным течением.

Несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Апсны adventure. Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22:15 (совпадает с мск).