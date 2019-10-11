Саранск, , 18:50 — REGNUM В Мордовии проводится проверка по обращениям жителей республики об избиениях их родственников, которые содержатся в СИЗО-1 в Саранске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что по предварительной информации, несколько заключенных нанесли себе травмы, протестуя «против законных действий администрации учреждения».

В настоящее время следователи опрашивают сотрудников учреждения, а также тех, кто в нем содержится, устанавливается точное число заключенных, которые нанесли себе увечья. Кроме того, будут проанализированы записи камер видеонаблюдения с территории СИЗО.

Также сообщения о происшествии проверяет прокуратура Мордовии.

Инцидент произошел 9−10 октября, сообщает Stolica-s со ссылкой на официальнуб информацию регионального управления ФСИН. Поранившим себя заключенным была оказана медицинская помощь.

«Свои действия вышеуказанные лица, проходящие по одному уголовному делу, совершили в демонстративно-шантажной форме, преследуя определенную цель — воздействие на ведение судебного процесса и послабление режима отбывания наказания», — цитирует издание сообщение ведомства.

По данным УФСИН, 10 октября СИЗО посетили члены Общественной наблюдательной комиссии республики, 11 октября — представители прокуратуры. Ни жалоб со стороны заключенных, ни заявлений о голодовке, о которой ранее сообщал один из членов ОНК, сотруднику надзорного ведомства не поступало.