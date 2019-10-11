Саратов, , 18:34 — REGNUM Предполагаемого убийцу девятилетней школьницы из Саратова содержат в СИЗО под постоянным наблюдением правоохранительных органов и отдельно от других заключённых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

«Он будет находиться в одиночке для своей безопасности, чтобы он дожил до всех мероприятий. Понятно, что с такой статьей люди не могут находиться с другими сокамерниками. Убийство детей — статья очень неуважаемая, так скажем», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Также он сообщил, что за подозреваемом ведётся постоянное наблюдение. Такие меры предприняты на случай, если заключённый попытается совершить суицид.

«Он в любом случае будет находиться в одиночной камере, чтобы и сам на себя руки не наложил, и чтобы к нему не применили более радикальные меры сокамерники», — сообщил источник ИА REGNUM.

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