Калуга, , 18:27 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Калуги. Женщина обвиняется в убийстве родного брата, сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 13 августа обвиняемая находилась со своим 26-летним братом в комнате общежития. Возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла своему брату удар ножом в область груди. Молодому человеку было причинено всего одно ранение, которое оказалось смертельным.

Сбор доказательств по данному факту завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.