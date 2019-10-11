Киншаса, , 19:33 — REGNUM Акции протеста начались в Демократической Республике Конго (ДРК) в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-72. Об этом 11 октября сообщает Agence France-Presse .

Согласно поступившей информации, на улицы города Киншасу вышли сотни сторонников президента ДРК Феликса Чисекеди. Митингующие обвиняют силы, якобы связанные с экс-президентом страны Жозефом Кабилой, в организации крушения самолёта Ан-72, осуществлявшего материально-техническую поддержку действующего главы государства в его поездке на восток страны.

Демонстранты перекрыли автодороги, ведущие на бульвар имени Патриса Лумумбы в Киншасе и жгли автомобильные покрышки. Присутствующие на митинге заявили, что считают крушение самолёта спланированной акцией и намереваются защищать президента Чисекеди от любых угроз.

Ещё одна большая группа митингующих собралась возле штаб-квартиры пропрезидентской партии «Союз за демократию и социальный прогресс» в квартале Лимет в Киншасу с намерениями оказать поддержку и защиту главе государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потерпевшем крушение в ДРК военно-транспортном самолёте. На борту самолёта находились восемь человек, включая четырёх членов экипажа. Среди погибших были граждане России.

Читайте ранее в этом сюжете: На борту пропавшего в ДР Конго Ан-72 находились граждане РФ