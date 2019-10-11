Рига, , 18:15 — REGNUM В Риге 50 сотрудников универмага Stockmann отравились после обеда в столовой, которая также открыта для любых посетителей, сообщает сегодня, 11 октября, портал общественного латвийского вещателя LSM. Продукты питания в столовую поставляла компания Baltic Restaurant Latvia. Та же, которая поставляла продукты в детские сады Сигулды, где в сентябре массово отравились дети.

Начата проверка. Установлено, что в столовый питались 800 сотрудников универмага. Об отравившихся посетителях рижского Stockmann пока ничего не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся в сентябре детей, пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое. После начало проверок питания в детских садах обнаружено, что в некоторые пища поставлялась нелегально. Всего в Сигулде отравление диагностировали у 46 человек из которых 39 дети, а остальные — персонал детских садов.

В Латвии признали частые отравления детей из-за некачественной пищи

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