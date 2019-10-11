Валдай, Новгородская область, , 18:03 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Валдайского района, который подозревается в даче взятки в 50 тыс. рублей — за эту сумму, как полагает следствие, он хотел скрыть факт кражи электроэнергии. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, бизнесмен был задержан с поличным 10 октября при передаче взятки в служебном кабинете новгородского филиала «Россети Северо-Запад».

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело поч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).

По данным службы безопасности новгородского филиала «Россети Северо-Запад», факт бездоговорного потребления был выявлен 1 октября в одном из населённых пунктов Валдайского района, где предприниматель арендовал помещение кафе. Объект, отключенный от электроснабжения три года назад, он самовольно подключил к электросетям. По оценкам энергетиков, объём незаконного потребления составил 72 тыс. кВтч, ущерб — около 600 тыс рублей.

В настоящее время комплекс следственных действий продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.