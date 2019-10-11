Киншаса, , 18:00 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Демократической Республике Конго находится в постоянном контакте с властями этой страны в связи с катастрофой самолет Ан-72 на востоке ДРК. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-атташе посольства России в Конго Наталья Кононова.

«Мы находимся в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов, и по предварительным данным выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане», — сказала пресс-атташе Кононова.

Известно, что разбившийся самолет обеспечивал перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. Данный самолет 10 октября вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 по местному времени (14:32 по московскому времени) и взял курс на столицу страны — Киншасу. Спустя час после вылета самолет исчез с экранов радаров.

Обломки самолета были обнаружены на востоке ДРК в провинции Маниема.