Найроби, , 18:19 — REGNUM Девять пассажиров получили травмы в результате выезда самолёта Fokker 50 авиакомпании Silverstone Air за пределы взлётной полосы в аэропорту Уилсон столицы Кении городе Найроби. Об этом 11 октября сообщает кенийская радиостанция Capital FM.

На борту лёгкого пассажирского самолёта находилось 50 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт должен был вылететь в кенийский город Момбаса, расположенный на берегу Индийского океана.

Руководство авиакомпании Silverstone Air заверило, что все пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Авиационные власти Кении начали расследование причин и обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с самолётом в кенийском аэропорту Уилсон в Найроби.

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