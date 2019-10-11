Найроби, 11 октября 2019, 18:19 — REGNUM Девять пассажиров получили травмы в результате выезда самолёта Fokker 50 авиакомпании Silverstone Air за пределы взлётной полосы в аэропорту Уилсон столицы Кении городе Найроби. Об этом 11 октября сообщает кенийская радиостанция Capital FM.
На борту лёгкого пассажирского самолёта находилось 50 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт должен был вылететь в кенийский город Момбаса, расположенный на берегу Индийского океана.
Руководство авиакомпании Silverstone Air заверило, что все пострадавшие были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
Авиационные власти Кении начали расследование причин и обстоятельств инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с самолётом в кенийском аэропорту Уилсон в Найроби.
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