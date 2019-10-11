Камышлы, , 17:13 — REGNUM В одном из жилых кварталов сирийского города Камышлы, расположенного на границе с Турцией, взорвалась заминированная автомашина, сообщает 11 октября агентство РИА Новости.

По информации агентства, взрыв произошёл в квартале Сияхи рядом с рестораном. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Напомним, город Камышлы сейчас контролируется курдскими формированиями.

С начала турецкой военной операции «Источник мира» город, а особенно его христианские кварталы, находится под артиллерийско-миномётным обстрелом, в результате которого один житель убит и ещё пятеро ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооружённые силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Главным образом она направлена против Рабочей партии Курдистана и вооружённых отрядов сирийских курдов.

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