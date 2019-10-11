Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала «Росгранстроя». Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

Как полагают следователи, в 2017 году между филиалом «Росгранстроя» и компанией «Наследие» был заключен государственный контракт на поставку оборудования на сумму свыше 30 млн рублей. Техникой должны были быть оснащены шесть автомобильных пунктов пропуска, фирма обязательств не выполнила. Однако подследственный подписал товарную накладную и акт приема-передачи, на основании которых деньги были перечислены подрядчику.

Расследование уголовного дела продолжается.