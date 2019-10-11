Москва, , 17:07 — REGNUM В Саратове местные жители чуть не совершили суд Линча над предполагаемым убийцей девятилетней девочки, ситуация ужасающая, считает депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР). Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

«Я считаю, что нужно ужесточить меру наказания к тем, кто убивает невинных детей. Срок — только пожизненный, без права обжалования, чтобы они вообще больше никогда не появлялись на свободе», — пишет парламентарий на своей странице в одной из социальных сетей.

Также, по его мнению, условия содержания таких преступников должны быть самыми жесткими и включать тяжелейшие круглосуточные работы.

«Потому что смерть для таких «нелюдей» — слишком мягкая мера наказания», — уверен Курдюмов.

«Пугает, что ежемесячно по всей России пропадают дети», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. Утром она ушла из дома в школу и не вернулась. Поиски ребёнка велись почти сутки. На следующий день девочку обнаружили среди гаражей без признаков жизни. Подозреваемый был задержан, он дал признательные показания. Известно, что он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время допрос продолжается.