Катманду, , 17:32 — REGNUM Как минимум 11 человек стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Непале. Об этом 11 октября сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительным данным, автобус с 70 пассажирами направлялся из Сипатара в столицу страны Катманду. На высокогорной трассе водитель не справился с управлением и автобус вылетел с дороги.

В результате ДТП погибли как минимум 11 человек, десятки людей получили ранения. Все пострадавшие были отправлены в медучреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в центральном Непале в результате падения пассажирского автобуса в реку Трисули.

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