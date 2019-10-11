Рига, , 16:43 — REGNUM В Латвии сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке вовлечь несовершеннолетнюю девочку в изготовление материалов порнографического характера. Об этом, как пишет портал LSM, рассказал начальник отдела полиции по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Лавчиновский.

«Задержанный был очень активен в общении, — сказал Лавчиновский. — Уговаривал девочек присылать ему фотографии в голом виде. Обещал за это подарить Вип статус в компьютерной игре, приглашал встретиться и вступить в половые отношения».

По версии следствия, подозреваемый разослал подобные сообщения более, чем 100 девочкам.

Представитель прокуратуры Латвии Лаура Маевска добавила, что число подобных преступлений в стране растёт.

«Их все можно разделить на две больших группы — пассивное скачивания материалов с детской порнографией из интернета и их изготовление, — сказала Маевска. — Судебная практика состоит в том, что первая категория правонарушителей приговаривается чаще всего к штрафам и к исправительным работам. Часто первое и второе в расследуемых делах связано между собой».

Отмечается, что за первые 9 месяцев 2019 г. по 13 делам связанных с детской порнографией обвиняемые признали вину, в качестве наказания был применён штраф, одно дело было прекращено.