Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM В Великом Новгороде завтра, 12 октября, ожидается сильный дождь с порывистым ветром. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях распространило сегодня, 11 октября, ГУ МЧС России по Новгородской области.

По прогнозу Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября днём в Великом Новгороде и местами по области ожидаются сильный дождь и порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с.

В ведомстве напоминают о мерах безопасности при нахождении на улице.