Саратов, , 16:11 — REGNUM Жители Саратова несут цветы и мягкие игрушки к месту убийства девятилетней девочки, сообщает 11 октября издание «Саратов 24».

Возле опечатанного следователями гаража горят свечи, сложены игрушки и цветы. По словам соседки убитой девочки, родители не хотят ни с кем общаться, написав объявление, чтобы люди не приносили цветы и игрушки к подъезду.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство девятилетней девочки в Саратове произошло 9 октября. Подозреваемый уже задержан и дал признательные показания.

Также известно, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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