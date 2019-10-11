Самара, , 16:08 — REGNUM Биметаллический клевец, который является артефактом раннего железного века, был обнаружен в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба областного управления государственной охраны объектов культурного наследия.

По словам чиновников, артефакт обнаружил житель села Молгачи Красноярского района. Отмечается, что местный житель уже передал ценную находку в самарский музей имени П.В. Алабина.

Отметим, что клевец — это односторонний клювовидный наконечник на холодном оружии для нанесения точечного удара.

Напомним, что в сентябре текущего года в Самаре были обнаружены монеты XVII — начала XX веков, а также порядка 430 индивидуальных находок среди которых нательные кресты, глиняные курительные трубки, фрагменты гончарной и лепной керамики, стеклянной тары и фарфоровых изделий, металлические и деревянные орудия труда и быта, украшения и др.