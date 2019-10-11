Саратов, , 15:57 — REGNUM Заброшенный гараж стал причиной убийства девятилетней девочки в Саратове. Об этом заявил в ходе общения со следователями подозреваемый мужчина, заявила 11 октября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержанный сознался в преступлении и рассказал, что несколько месяцев назад самовольно завладел старым гаражом, сменив на нем замок. Девочка 9 октября шла мимо и спросила, его ли это гараж. Мужчина, по его словам, испугался, что владельцы гаража — родители ребенка, затащил девочку в гараж и убил.

«Эта версия подозреваемого будет проверена следователем», — подчеркнула Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, тело школьницы, пропавшей в Саратове 9 октября, нашли днем позже в одном из гаражей. Известно, что предполагаемый убийца был судим за изнасилование, разбой и иные преступления. Это местный житель 35 лет.