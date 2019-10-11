Элиста, 11 октября 2019, 16:19 — REGNUM В селе Вознесеновка Целинного района Калмыкии обнаружены тела двух человек. По предварительный данным, 22-летняя девушка и 14-летний подросток отравились угарным газом от газовой отопительной печи. Как пояснили спасатели, признаков горения в доме не обнаружено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Следственный комитет Калмыкии начал проверку. Изъяты личные вещи погибших и заслонка, которая закрывала дымоход.
По данным РИА «Калмыкия» погибшие были братом и сестрой. Их родители проживали отдельно, на одной из животноводческих стоянок. Тела обнаружила родственница.