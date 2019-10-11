Элиста, , 16:19 — REGNUM В селе Вознесеновка Целинного района Калмыкии обнаружены тела двух человек. По предварительный данным, 22-летняя девушка и 14-летний подросток отравились угарным газом от газовой отопительной печи. Как пояснили спасатели, признаков горения в доме не обнаружено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следственный комитет Калмыкии начал проверку. Изъяты личные вещи погибших и заслонка, которая закрывала дымоход.

«Был полностью закрыт дымоход. От этого весь угарный газ пошёл в дом. На данный момент идёт процессуальная проверка. Ждём заключения экспертизы. Только после этого мы будем принимать решение», — уточнил руководитель СК по Республики Калмыкия Анатолий Надбитов.

По данным РИА «Калмыкия» погибшие были братом и сестрой. Их родители проживали отдельно, на одной из животноводческих стоянок. Тела обнаружила родственница.