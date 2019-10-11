Москва, , 15:48 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) обнаружила нарушения в работе сотрудников столичного аэропорта, сообщает 11 октября агентство «Москва».

Проверка началась после инцидента, произошедшего 10 октября на рейсе Москва — Бургас (Болгария) компании «Аэрофлот». Лайнер совершил посадку в Ростове-на-Дону, поскольку один из пассажиров пронёс на борт травматический пистолет.

Прокуратура выявила нарушения транспортной безопасности в деятельности АО «Шереметьево Безопасность», говорится в сообщении. Внесено соответствующее представление руководству компании. Также решается вопрос о возбуждении административного дела.