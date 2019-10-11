Донецк, , 15:46 — REGNUM За прошедшую неделю в зоне боевых действий между Украиной и ДНР небоевые потери ВСУ составили 12 человек погибшими и 11 раненными, заявил 11 октября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

По его словам, шестеро погибших и двое раненных являются представителями 28-й бригады ВСУ.

«Только за прошедшие сутки в результате нарушений требований техники безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, во время инженерных работ в районе населённого пункта Новомихайловка погибли четверо боевиков», — рассказал он.

Три боевика 36-й бригады ВСУ погибли из-за передозировки наркотиками, добавил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВСУ подтвердило гибель одного украинского силовика в районе населённого пункта Красногоровка.

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