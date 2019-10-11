Астрахань, , 15:36 — REGNUM В Астрахани в отношении начальника сервиса финансово-кредитной организации, которого подозревают причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, начальник нарушил правила по охране труда и допустил своего знакомого индивидуального предпринимателя к производству работ по демонтажу и монтажу наружных блоков систем кондиционирования на фасаде здания, не заключив договор.

Инструктаж с рабочими также не был проведён. 4 сентября при подключении наружного блока системы кондиционирования установщик получил удар электрическим током и умер. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.