Кострома, , 15:18 — REGNUM В окружной больнице Костромского округа №2 после внутренней проверки выявлен факт воровства денежных средств, — сообщает Smi44.

Сумму не называют, однако в больнице уточняют, что это «существенные для лечебного учреждения средства». Как рассказал главный врач больницы Дмитрий Суриков, в финансовых махинациях подозревается бывший бухгалтер-кассир.

По версии Сурикова, бывшая сотрудница вносила измененные данные в электронные документы по начислению зарплаты, которые позволяли ей похищать финансы у больницы, переводя их себе на карту.

По предварительным данным, первые случаи присвоения чужих денег были еще в 2015 году. На момент проведения проверки бухгалтер находилась в декретном отпуске. Сразу после выявления махинаций была уволена. По факту заведено уголовное дело, ведется следствие.