Тюмень, , 14:59 — REGNUM В Тюменской области с начала 2019 года пресечена деятельность 45 наркопритонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В основном помещения для употребления наркотиков располагаются в Тюмени. Здесь было обнаружено 40 нехороших квартир. В Тюменском районе выявлено три притона и по одному в Заводоуковске и Ишиме.

Отмечается, что в основном сигналы о квартирах, где собираются наркоманы, сообщают соседи. Выявляются наркопритоны и в ходе оперативных мероприятий полиции.

В отношении держателей притонов с начала 2019 года в суд направлено 38 уголовных дел. Более половины осуждённых получили реальные сроки лишения свободы.