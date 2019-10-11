Нусайбин, Турция, , 14:56 — REGNUM В Турции в результате обстрела с сирийской территории в приграничном с САР городе Нусайбин пострадали два журналиста, передает 11 октября NTV.

По данным телеканала, пули были выпущены снайперами по ресторану местного отеля, где находились около 20 журналистов, которые освещают турецкую военную операцию в Сирии. Журналисты получили легкие ранения, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Власти города призвали жителей не покидать свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Турции проинформировало о первом военнослужащем, погибшем в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии, опубликовав соответствующую информацию на своём сайте. Турецкие войска вошли в Сирию 9 октября.

Ранее сообщалось, что турецкие вооружённые силы 11 октября достигли окраин важного города, расположенного у турецко-сирийской границы. Речь идёт о городе Рас Аль-Айн.

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