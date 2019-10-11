Лондон, , 15:05 — REGNUM Приговор российскому гражданину Сергею К., который сознался в убийстве своих родителей, вынесен судом Лондона. Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.

Огласили приговор в Центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли. 48-летний мужчина, который участвовал в визуальном оформлении кинотрилогии «Властелин колец», был признан психиатрами вменяемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября подсудимый рассказал о совершенном преступлении. По его словам, 20 мая он убил 68-летнюю мать и 69-летнего отца, поводом стала ссора из-за содержания собаки.

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